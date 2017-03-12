"Сельта" проиграла "Вильярреалу" без Черышева

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Сельта" в родных стенах уступила "Вильярреалу" – 0:1. Единственный гол в матче на 45-й минуте забил нападающий гостей Роберто Сольдадо. Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев не попал в заявку на завершившуюся игру.

Отметим, что 16 марта в Краснодаре "Сельта" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара". Первая встреча в Виго завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Чемпионат Испании

Ла лига

27-й тур

"Сельта" – "Вильярреал" – 0:1 (0:0)

Гол: Сольдадо, 46.

"Сельта": Альварес, Ронкалья, Мальо, Планас, Гомес (Васс, 82), Диас, Хосабед Санчес, Радойя (Аспас, 69), Юльсагер (Бовю, 59), Росси, Бонгонда.

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Музаккьо, Б.Сориано, Р.Сориано (Эрнандес, 89), Хонатан дос Сантос, Тригерос, Сольдадо (Сансоне, 71), Бакамбу (Самуэль Кастильехо, 81).

Предупреждения: Сольдадо, 8. Мальо, 14. Андрес Фернандес, 72. Хауме, 73. Хонатан дос Сантос, 85. Музаккьо, 87. Аспас, 90. Планас, 90. Бонгонда, 90+1.

Судья: Мелеро Лопес.

12 марта. Виго. Стадион Balaidos.