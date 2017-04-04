"Сельта" продлила контракт с Аспасом

Нападающий "Сельты" Яго Аспас продлил контракт с командой, информирует клубная пресс-служба. Новое соглашение сторон действует до лета 2022 года, тогда как предыдущее истекало в 2020-м.
В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 39 матчах во всех турнирах клубного уровня, забив 21 мяч. Кроме того, Аспас дебютировал в составе сборной Испании и даже отметился голом в первой игре за национальную команду в матче против Англии (2:2).
🚨 @aspas10 y el #Celta compartirán un ilusionante futuro: ¡celeste hasta 2022!– RC Celta (@RCCelta) 4 апреля 2017 г.
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