"Сельта" продлила контракт с Аспасом

Нападающий "Сельты" Яго Аспас продлил контракт с командой, информирует клубная пресс-служба. Новое соглашение сторон действует до лета 2022 года, тогда как предыдущее истекало в 2020-м.

В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 39 матчах во всех турнирах клубного уровня, забив 21 мяч. Кроме того, Аспас дебютировал в составе сборной Испании и даже отметился голом в первой игре за национальную команду в матче против Англии (2:2).