"Сельта" победила "Осасуну" и прервала безвыигрышную серию

"Сельта" уверенно обыграла "Осасуну" (3:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании. В составе победителей по мячу забили Яго Аспас, Хосабед Санчес и Пионе Систо. Хозяева поля прервали трехматчевую безвыигрышную серию в национальном первенстве. "Осасуна" не знает побед с 21 декабря.

В турнирной таблице "Сельта" занимает 9-е место, "Осасуна" расположилась на последней строчке, одержав всего одну победу.

Чемпионат Испании

Ла лига

23-й тур

"Сельта" – "Осасуна" – 3:0 (1:0)

Голы: Систо, 23 (1:0). Хосабед Санчес, 87 (2:0). Аспас, 89 (3:0).

"Сельта": Рубен Бланко, Фонтас, Хонни, Планас, Гомес, Васс, Диас, Радоя, Систо (Хосабед Санчес, 61), Росси (Аспас, 73), Бонгонда (Юльсагер, 85).

"Осасуна": Сиригу, Вуядинович, Карлос Клерк, Гарсия, Де лас Куэвас (Мерида Перес, 69), Ойер, Торрес, Чаушич, Беренгер, Риера (Кодро, 84), Леон (Ривьер, 79).

Предупреждение: Хонни, 80.

Судья: Виканди Гарридо.

19 февраля. Виго. Стадион Balaidos.