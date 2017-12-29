"Сельта" планирует арендовать полузащитника "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья может перейти на правах аренды в "Сельту", сообщает Globo. 24-летний бразилец, пропустивший восемь месяцев из-за травмы, нуждается в игровой практике перед чемпионатом мира-2018 и также заинтересован в переходе. Отмечается, что "сине-гранатовые" не хотят расставаться с футболистом, так что речь может идти только об аренде.

В прошлом сезоне Рафинья провел за "Барселону" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Отметим, что бразилец уже выступал за "Сельту" на правах аренды в сезоне-2013/14.