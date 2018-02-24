"Сельта" переиграла "Эйбар"

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Сельта" в родных стенах обыграла "Эйбар" со счетом 2:0. В составе "кельтов" отличились нападающие Яго Аспас и Макси Гомес.

"Сельта" занимает седьмое место турнирной таблицы ла лиги, "Эйбар" - восьмое.

Чемпионат Испании

Примера

25-й тур

"Сельта" - "Эйбар" - 2:0 (0:0)

Голы: Аспас, 56 (1:0). М.Гомес, 79 (2:0).

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль (Ронкалья, 87), Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс, Лоботка, Радойя (Эрнандес, 66), Систо (Эмре Мор, 46), Аспас, М.Гомес.

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель (Хункa, 84), Арбилья, Оливейра, Диоп, Инуи, Пенья (Капа, 73), Хоан Хордан, Кике, Шарлес, Алехо (Педро Леон, 61).

Предупреждения: Диоп, 12. Хосе Анхель, 37. Радойя, 38. Кабраль, 39. Оливейра, 80.

Судья: Дель Серро Гранде.

24 февраля. Виго. Стадион Balaidos.

Турнирная таблица чемпионата Испании