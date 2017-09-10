"Сельта" одолела "Алавес", Гомес забил четвертый гол в трех матчах

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле обыграла "Алавес" – 1:0. Автором единственного гола стал Макси Лопес. На счету уругвайца уже четыре забитых мяча в трех играх в этом сезоне.

Этот успех позволил команде из Виго подняться на 12-е место в турнирной таблице. "Алавес", потерпев третье поражение подряд, идет 18-м.

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3-й тур

"Сельта" – "Алавес" – 1:0 (1:0)

Гол: М.Гомес, 34.

"Сельта": Альварес, Кабраль, Фонтас (С.Гомес, 74), Мальо, Хонни Кастро, Васс, Лоботка, Хосабед Санчес (Эрнандес, 81), Систо (Эмре Мор, 88), Аспас, М.Гомес.

"Алавес": Пачеко, Алексис, Эли, Карлос Вигарай, Томас Пина, Ромеро, Торрес, Зидан (Эль-Хаддади, 58), Кркич (Собрино, 79), Бурги (Ибаи Гомес, 71), Педраса.

Предупреждения: Хонни Кастро, 44. Аспас, 52. Карлос Вигарай, 66. Хосабед Санчес, 68. Торрес, 80. Алексис, 86. Ибаи Гомес, 89. М.Гомес, 90+4.

Судья: Мелеро Лопес.

10 сентября. Виго. Стадион "Балаидос".