"Сельта" обыграла "Уэску" благодаря дублю Аспаса

"Сельта" победила "Уэску" в матче 14-го тура чемпионата Испании (2:0). Дублем отметился нападающий Яго Аспас.

"Сельта" набрала 17 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. "Уэска" с 7 баллами занимает последнюю строчку.

Чемпионат Испании

Лига 1

14-й тур

"Сельта" - "Уэска" - 2:0 (1:0)

Голы: Аспас, 38 (1:0). Аспас, 77 (2:0).

"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Костас, Хункa, Окай Йокушлу, Хосабед Санчес, Буфаль (Юльсагер, 63), Мендес (Бельтран, 76), Аспас (Эмре Мор, 88), Гомес.

"Уэска": Йованович, Эчейта, Пулидо, Акапо, Мирамон, Мусто (Хуан Агилера, 46), Мойсес Гомес, Ривера, Гальяр (Сердар Гюрлер, 46), Феррейро (Авила, 62), Кучо.

Предупреждения: Кучо, 29. Мусто, 31. Буфаль, 32. Эчейта, 37. Рубен Бланко, 59.

Судья: Кордеро Вега.

01 декабря. Виго. Стадион "Балаидос".

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