"Сельта" обыграла "Малагу"

В игре 17-го тура чемпионата Испании "Сельта" оказалась сильнее "Малаги" – 3:1. Голами в составе хозяев поля отметились нападающий Яго Аспас, защитник Андреу Фонтас и полузащитник Даниэль Васс. Датский футболист при счете 3:0 также отправил мяч и в свои ворота.

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17-й тур

"Сельта" – "Малага" – 3:1 (1:0)

Голы: Аспас, 7 (1:0). Васс, 60 (2:0). Фонтас, 73 (3:0). Васс, 86 – в свои ворота (3:1).

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Фонтас, Мальо, Хонни, Васс, Диас, Радоя (Гомес, 85), Аспас, Гвидетти (Диоп, 64), Бонгонда (Систо, 70).

"Малага": Камени, Торрес Гомес (Льоренте, 12), Росалес, Вильянуэва, Кастро (Хони, 79), Камачо, Ресио, Хуан Карлос, Пабло Форнальс (Аньор, 56), Рамирес, Сантос.

Предупреждения: Пабло Форнальс, 29. Ресио, 49. Камачо, 77. Гомес, 86. Хуан Карлос, 90.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

8 января. Виго. Стадион Balaidos.