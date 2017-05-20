"Сельта" объявила об уходе Бериссо

"Сельта" объявила о том, что главный тренер Эдуардо Бериссо покинет команду в конце сезона. 47-летний аргентинец уйдет из клуба после трех лет работы. Перед последним туром в чемпионате Испании "Сельта" занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Бериссо заинтересована "Севилья", которую покинет наставник Хорхе Сампаоли, настроенный на работу со сборной Аргентины. Бериссо привлек внимание к своей работе благодаря выходу "Сельты" в полуфинал Лиги Европы, где его команда уступила "Манчестер Юнайтед".