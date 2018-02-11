"Сельта", несмотря на дубль Макси Гомеса, упустила победу над "Эспаньолом"

"Сельта" дома сыграла вничью с "Эспаньолом" (2:2) в матче 23-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев дублем отметился Макси Гомес. У гостей мячи на счету Леу Баптистана и Херарда Морено.

После 23 туров "Сельта" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В активе "Эспаньола", который занимает 15-ю строчку, 26 очков.

Чемпионат Испании

Ла лига

23-й тур

"Сельта" - "Эспаньол" - 2:2 (1:1)

Голы: Леу Баптистан, 10 (0:1). Макси Гомес, 32 (1:1). Макси Гомес, 80 (2:1). Морено, 87 (2:2).

11 февраля. Виго. Стадион Balaidos.