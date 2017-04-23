"Сельта" не смогла обыграть "Бетис"

"Сельта" проиграла "Бетису" в матче 32-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч во втором тайме забил полузащитник Дарко Брашанац. Хозяева поля идут на 10-м месте в турнирной таблице Ла лиги, "Бетис" занимает 14-ю строчку.

Чемпионат Испании

Ла лига

33-й тур

"Сельта" – "Бетис" – 0:1 (0:0)

Гол: Брашанац, 54 (0:1).

"Сельта": Альварес, Ронкалья, Планас (Хонни Кастро, 63), Гомес, Диас, Хосабед Санчес, Радойя, Диоп (Васс, 71), Лемос, Гвидетти (Бовю, 59), Бонгонда.

"Бетис": Адан, Манди, Дурмиси, Тошка, Бруно Гонсалес, Наварро, Хоакин (Рубен Кастро, 82), Брашанац (Сехудо, 89), Пардо (Петрос, 87), Себальос, Алегрия.

Предупреждения: Дурмиси, 27. Планас, 61. Бруно Гонсалес, 71. Васс, 79. Себальос, 80. Диас, 81. Наварро, 86. Сехудо, 90+4.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

23 апреля. Виго. Стадион Balaidos.