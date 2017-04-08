"Сельта" намерена покинуть Виго

Президент "Сельты" Карлос Моурино заявил о намерении клуба прекратить выступления в городе Виго. По словам Моурино, власти города отказались продавать стадион "Балаидос" клубу, согласившись лишь отдать его в аренду на 50 лет. При этом мэрия отказалась выдать "Сельте" шесть миллионов евро на ремонт стадиона, выплатив вместо этого четыре миллиона.

– Я не знаю, почему власти не дают "Сельте" возможность расти, – цитирует Marca Моурино. – Мы всеми силами хотели остаться в Виго и боролись за это, но нам не оставляют выбора. Мы уже приняли решение строить новый стадион и клубную базу в другом месте, хотя в течение восьми лет пытались остаться здесь и строить большой проект.