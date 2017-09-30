"Сельта" на последних минутах упустила победу над "Жироной"

"Сельта" в стартовом матче 7-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с "Жироной" - 3:3. "Кельты" выигрывали до 86-й минуты поединка, после чего пропустили гол от Хуанпе.

В турнирной таблице "Сельта" расположилась на 11-м месте, имея в активе 8 очков.

Чемпионат Испании

Лига 1

7-й тур

"Сельта" - "Жирона" - 3:3 (2:2)

Голы: Систо, 8 (1:0). Порту, 10 (1:1). Стуани, 14 (1:2). М.Гомес, 16 (2:2). Васс, 76 (3:2). Хуанпе, 86 (3:3).

"Сельта": Рубен Бланко, Фонтас (Ронкалья, 58), Мальо (Кабраль, 66), Хонни Кастро, С.Гомес, Васс, Лоботка, Хосабед Санчес, Систо (Эмре Мор, 73), Аспас, М.Гомес.

"Жирона": Ираисос, Эспиноса, Мохика, Маффео, Алькала, Хуанпе, Борха (Олунга, 75), Порту, Алейкс Гарсия (Дуглас Луис, 83), Пере Понс, Стуани (Кайоде, 68).

Предупреждения: Эспиноса, 21. М.Гомес, 42. Стуани, 44. Хуанпе, 53. Алькала, 90. Пере Понс, 90+2. Эмре Мор, 90+3.

Судья: Гонсалес Фуэртэс.

29 сентября. Виго. Стадион "Balaidos".