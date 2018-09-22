"Сельта" и "Вальядолид" сыграли вничью, "Эйбар" победил "Леганес"

"Сельта" и "Вальядолид" в матче 5-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 3:3. В другой встрече "Эйбар" победил "Леганес" - 1:0.
Чемпионат Испании
Лига 1
5-й тур
"Сельта" - "Вальядолид" - 3:3 (2:1)
Голы: Аспас, 5 (1:0). Гомес, 9 (2:0). Оскар Плано, 39 (2:1). Аспас, 54 (3:1). Энес Унал, 65 (3:2). Суарес, 90+4 (3:3).
"Сельта": Альварес, Ронкалья, Араухо, Костас, Хункa (Алонсо, 59), Окай Йокушлу, Лоботка, Буфаль (Систо, 69), Мендес (Бельтран, 82), Аспас, Гомес.
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно (Суарес, 90+2), Борха (Энес Унал, 56), Мичел, Рубен Алькарас, Кеко (Вилья, 53), Чоп, Оскар Плано.
Предупреждения: Рубен Алькарас, 20. Чоп, 25. Ронкалья, 42. Хункa, 49.
Судья: Прието Иглесиас (Испания).
22 сентября. Виго. Стадион "Балаидос".
"Эйбар" - "Леганес" - 1:0 (0:0)
Гол: Кике, 52.
"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель (Арбилья, 89), Пенья, Оливейра, Диоп, Эскаланте, Кике (Хоан Хордан, 73), Серхио Энрич, Эрвиас (Орельяна, 67), Де Бласис.
"Леганес": Куэльяр, Ньом, Рауль Гарсия, Хуанфран (Эль-Жар, 57), Сиовас, Бустинса, Рубен Перес, Херард Гумбау, Каррильо, Ролан (Оскар Родригес, 76), Сантос (Эн-Несири, 63).
Предупреждения: Эскаланте, 24. Херард Гумбау, 67.
Судья: Мелеро Лопес (Испания).
22 сентября. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/