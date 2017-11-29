"Сельта" и "Леванте" прошли в 1/8 финала Кубка Испании

"Сельта" обыграла "Эйбар" со счетом 1:0 в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. В первой встрече хозяева были сильнее – 2:1.

В другом матче "Леванте" и "Жирона" разошлись ничьей – 1:1. Однако в первой игре "Леванте" обыграл соперника со счетом 2:0, и также проходит в следующий раунд турнира.

Кубок Испании

1/16 финала

Ответные матчи

"Леванте" – "Жирона" – 1:1 (0:1)

Голы: Мохика, 33 (0:1). Моралес, 75 (1:1).

"Леванте": Лангерак, Педро Лопес, Луна, Кабако, Постиго, Кампанья, Эль Ид (Барди, 67), Самуэль Гарсия, Хасон, Боатенг, Нано (Моралес, 59).

"Жирона": Ираисос, Хонас Ромалью, Эспиноса (Булая, 64), Планас (Диаби, 26), Мохика (Порро, 80), Вила, Тимор, Алейкс Гарсия, Дуглас Луис, Морено, Олунга.

Предупреждения: Дуглас Луис, 44. Эль Ид, 51. Кабако, 61. Хасон, 82. Самуэль Гарсия, 90.

Судья: Ундиано Мальенко.

28 ноября. Валенсия. Стадион Ciutat de Valencia.

Первый матч: 2:0

"Сельта" – "Эйбар" – 1:0 (0:0)

Гол: Аспас, 90 - с пенальти (1:0).

"Сельта": Альварес, Кабраль, Фонтас, Мальо, Хонни Кастро, Эрнандес, Радойя (Лоботка, 72), Юльсагер, Мендес, Гвидетти (Аспас, 72), Эмре Мор (Васс, 89).

"Эйбар": Дмитрович, Ломбан, Хосе Анхель, Гальвес, Капа (Арбилья, 75), Пенья, Хоан Хордан (Аскуэ, 69), Саррьеги, Кике (Серхио Энрич, 82), Бебе, Шарлес.

Предупреждения: Хоан Хордан, 56. Гальвес, 71.

Судья: Эстрада Фернандес.

28 ноября. Виго. Стадион Balaidos.

Первый матч: 2:1