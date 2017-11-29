"Сельта" и "Леванте" прошли в 1/8 финала Кубка Испании

"Сельта" обыграла "Эйбар" со счетом 1:0 в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. В первой встрече хозяева были сильнее – 2:1.
В другом матче "Леванте" и "Жирона" разошлись ничьей – 1:1. Однако в первой игре "Леванте" обыграл соперника со счетом 2:0, и также проходит в следующий раунд турнира.
Кубок Испании
1/16 финала
Ответные матчи
"Леванте" – "Жирона" – 1:1 (0:1)
Голы: Мохика, 33 (0:1). Моралес, 75 (1:1).
"Леванте": Лангерак, Педро Лопес, Луна, Кабако, Постиго, Кампанья, Эль Ид (Барди, 67), Самуэль Гарсия, Хасон, Боатенг, Нано (Моралес, 59).
"Жирона": Ираисос, Хонас Ромалью, Эспиноса (Булая, 64), Планас (Диаби, 26), Мохика (Порро, 80), Вила, Тимор, Алейкс Гарсия, Дуглас Луис, Морено, Олунга.
Предупреждения: Дуглас Луис, 44. Эль Ид, 51. Кабако, 61. Хасон, 82. Самуэль Гарсия, 90.
Судья: Ундиано Мальенко.
28 ноября. Валенсия. Стадион Ciutat de Valencia.
Первый матч: 2:0
"Сельта" – "Эйбар" – 1:0 (0:0)
Гол: Аспас, 90 - с пенальти (1:0).
"Сельта": Альварес, Кабраль, Фонтас, Мальо, Хонни Кастро, Эрнандес, Радойя (Лоботка, 72), Юльсагер, Мендес, Гвидетти (Аспас, 72), Эмре Мор (Васс, 89).
"Эйбар": Дмитрович, Ломбан, Хосе Анхель, Гальвес, Капа (Арбилья, 75), Пенья, Хоан Хордан (Аскуэ, 69), Саррьеги, Кике (Серхио Энрич, 82), Бебе, Шарлес.
Предупреждения: Хоан Хордан, 56. Гальвес, 71.
Судья: Эстрада Фернандес.
28 ноября. Виго. Стадион Balaidos.
Первый матч: 2:1