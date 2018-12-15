"Сельта" и "Леганес" поделили очки

"Сельта" и "Леганес" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании. Команды голов не забили.

Чемпионат Испании

16-й тур

"Сельта" - "Леганес" - 0:0

"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Костас, Хункa, Окай Йокушлу, Хосабед Санчес (Бельтран, 62), Буфаль (Систо, 71), Мендес, Аспас, Гомес.

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Херард Гумбау, Весга, Оскар Родригес (Охеда, 86), Каррильо (Эрасо, 80), Эн-Несири (Мерино, 90+1).

Предупреждения: Эн-Несири, 17. Весга, 24. Хункa, 28. Гомес, 35. Костас, 85. Куэльяр, 90+3.

Судья: Мунуэра Монтеро.

14 декабря. Виго. Стадион "Балаидос".