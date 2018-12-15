"Сельта" и "Леганес" поделили очки

"Сельта" и "Леганес" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании. Команды голов не забили.
Чемпионат Испании
16-й тур
"Сельта" - "Леганес" - 0:0
"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Костас, Хункa, Окай Йокушлу, Хосабед Санчес (Бельтран, 62), Буфаль (Систо, 71), Мендес, Аспас, Гомес.
"Леганес": Куэльяр, Хуанфран, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Херард Гумбау, Весга, Оскар Родригес (Охеда, 86), Каррильо (Эрасо, 80), Эн-Несири (Мерино, 90+1).
Предупреждения: Эн-Несири, 17. Весга, 24. Хункa, 28. Гомес, 35. Костас, 85. Куэльяр, 90+3.
Судья: Мунуэра Монтеро.
14 декабря. Виго. Стадион "Балаидос".
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