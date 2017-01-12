"Сельта" и "Эйбар" вышли в следующий раунд Кубка Испании

В ответной игре 1/8 финала Кубка Испании "Сельта" обыграла "Валенсию" – 2:1. Благодаря разгромной победе в матче на "Месталье" (4:1) команда из Виго сумела пробиться в следующий раунд турнира.

Параллельная встреча между "Эйбаром" и "Осасуной" завершилась вничью – 0:0. Первая игра между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу "Эйбара".

Кубок Испании

1/8 финала

Вторые матчи

"Сельта" – "Валенсия" – 2:1 (0:0)

Голы: Росси, 61 (1:0). Винисиус Араужу, 63 (1:1). Систо, 90+3 (2:1).

"Сельта": Серхио Альварес, Кабраль, Ронкалья, Хонни, Гомес, Эрнандес (Васс, 81), Радоя (Диас, 62), Систо, Лемос (Диоп, 78), Росси, Сенье.

"Валенсия": Доменеч, Мангала, Жоау Канселу, Лато, Хименес Гарсия (Сантос, 70), Медран, Солер (Парехо, 46), Картабия, Баккали, Винисиус Араужу, Мир (Хосе Гайя, 65).

Предупреждение: Мангала, 60.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

12 января. Виго. Стадион Balaidos.

Первый матч – 4:1.

"Эйбар" – "Осасуна" – 0:0

"Эйбар": Асьер Риесго, Дос Сантос, Гальвес, Капа, Хункa (Педро Леон, 11), Фран Рико (Дани Гарсия, 60), Пенья, Эскаланте (Адриан Гонсалес, 77), Саррьеги, Бебе, Нано.

"Осасуна": Наусет (Марио, 42), Фуэнтес, Гарсия, Боннин, Буньюэль, Хайме Ромеро, Тьенса (Ойер, 72), Олавиде, Отеги, Аламо, Кодро (Ривьер, 63).

Предупреждения: Гарсия, 54. Эскаланте, 69. Ойер, 83.

Судья: Хайме Латре.

12 января. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.

Первый матч – 3:0.