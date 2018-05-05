"Сельта" и "Депортиво" сыграли вничью в галисийском дерби

"Сельта" сыграла вничью с "Депортиво" (1:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

У хозяев отличился Макси Гомес, у гостей в конце матча сравнял счет Лукас Перес. "Депортиво" с 28 очками занимает 18-е место и уже потерял шансы остаться в ла лиге. У "Сельты" 46 очков и 12-е место.

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36-й тур

"Сельта" - "Депортиво" - 1:1 (1:0)

Голы: М.Гомес, 13 (1:0). Лукас, 90+1 (1:1).

"Сельта": Альварес, Кабраль, Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс (Ронкалья, 90), Лоботка, Хосабед Санчес, Систо, Мендес (Эрнандес, 77), М.Гомес (Бойе, 63).

"Депортиво": Мартинес, Крун-Дели (Андоне, 75), Хуанфран, Шер, Луизинью, Альбентоса, Борхес, Эмре Чолак (Вальверде, 46), Гильерме, Адриан (Валье, 61), Лукас.

Предупреждения: Луизинью, 6. М.Гомес, 54. Мальо, 56. Шер, 57. Бойе, 66. Систо, 72.

Судья: Дель Серро Гранде.

5 мая. Виго. Стадион "Балаидос