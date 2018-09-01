"Сельта" - "Атлетико": Видеотрансляция матча - в 19.30

В матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 1 сентября, "Сельта" принимает "Атлетико".

В первом туре "Сельта" сыграла вничью с "Эспаньолом" (1:1), а во втором - обыграла "Леванте" (2:1). С четырьмя очками команда занимает седьмое место. "Атлетико" сыграл вничью с "Валенсией" (1:1) и обыграл "Райо Вальекано" (1:0). У них тоже четыре очка и восьмая позиция.

Букмекерская контора Winline считает фаворитом "Атлетико". Коэффициент на их победу - 1.84. Коэффицииент на победу "Сельты" - 4.96, на ничью - 3.72

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Следить за матчем "Сельта" – "Атлетико" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 19.30 (время московское).

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"Сельта" – "Атлетико": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 3-й тур, 1 сентября августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.30 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей