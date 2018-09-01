"Сельта" - "Атлетико": Видеотрансляция матча - в 19.30

В матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 1 сентября, "Сельта" принимает "Атлетико".
В первом туре "Сельта" сыграла вничью с "Эспаньолом" (1:1), а во втором - обыграла "Леванте" (2:1). С четырьмя очками команда занимает седьмое место. "Атлетико" сыграл вничью с "Валенсией" (1:1) и обыграл "Райо Вальекано" (1:0). У них тоже четыре очка и восьмая позиция.
Букмекерская контора Winline считает фаворитом "Атлетико". Коэффициент на их победу - 1.84. Коэффицииент на победу "Сельты" - 4.96, на ничью - 3.72
"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.
Следить за матчем "Сельта" – "Атлетико" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 19.30 (время московское).
"Сельта" – "Атлетико": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 3-й тур, 1 сентября августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.30 (мск)
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/