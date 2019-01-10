Селезнев перешел в "Малагу"

Украинский нападающий Евгений Селезнев стал футболистом "Малаги", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 33-летним форвардом рассчитан до конца текущего сезона. Сумма трансфера из турецкого "Акхисара Беледиеспора", где ранее играл Селезнев, составила 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Селезнев сыграл в 11 поединках за свой бывший клуб, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Нападающий известен по выступлениям за "Шахтер", "Днепр", киевский "Арсенал" и "Карабюкспор". Является чемпионом Украины, обладателем Кубка страны, Кубка УЕФА и финалистом Лиги Европы. Также Селезнев забил 11 мячей в 57 матчах за сборную Украины.