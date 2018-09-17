Сегодня Виланове исполнилось бы 50 лет. Трогательное видео от "Барселоны"

Сегодня бывшему главному тренеру "Барселоны" Тито Виланове исполнилось бы 50 лет. Каталонцы в официальном Твиттере опубликовали трогательное видео, посвященное специалисту.

Виланова работал в "Барсе" с 2007 по 2013 год на разных ролях. В сезоне-2012/13 он возглавлял первую команду, которую вынужден был оставить по состоянию здоровья. 25 апреля 2014 года он умер от рака в возрасте 45 лет.