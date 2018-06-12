12:04 | Футбол — Испания

Сегодня в Истре Гризманн объявит о своем будущем


Как утверждает Mundo Deportivo, сегодня, 12 июня, форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн на пресс-конференции объявит о решении касательно своей дальнейшей карьеры.

Мероприятие пройдет в тренировочном лагере французов, который располагается в Истре. Начало - 16.30 по московскому времени. В пресс-конференции также примет участие полузащитник сборной Франции Стивен Н’Зонзи.

Напомним, что соглашение Гризманна с "Атлетико" рассчитано до 2022 года. По его условиям, уже этим летом сумма отступных за игрока снизится с 200 миллионов евро до 100. Зарубежная пресса активно сватает Гризманна в "Барселону".

 

 

 

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