Сегодня в Истре Гризманн объявит о своем будущем

Как утверждает Mundo Deportivo, сегодня, 12 июня, форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн на пресс-конференции объявит о решении касательно своей дальнейшей карьеры.



Мероприятие пройдет в тренировочном лагере французов, который располагается в Истре. Начало - 16.30 по московскому времени. В пресс-конференции также примет участие полузащитник сборной Франции Стивен Н’Зонзи.



Напомним, что соглашение Гризманна с "Атлетико" рассчитано до 2022 года. По его условиям, уже этим летом сумма отступных за игрока снизится с 200 миллионов евро до 100. Зарубежная пресса активно сватает Гризманна в "Барселону".