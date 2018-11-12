"Сегодня ушла частичка нашего детства". Касильяс скорбит из-за смерти Стэна Ли

Вратарь "Порту" Икер Касильяс выразил соболезнования в связи со смертью Стэна Ли. Легендарный сценарист, редактор и издатель комиксов ушел из жизни сегодня в возрасте 95 лет. Он создал множество популярных супергероев студии Marvel, таких, как Человек-Паук, Железный человек, Тор, Халк, многих из команды Людей Икс, и других. Кроме того, он сыграл небольшие роли в большинстве фильмов по комиксам Marvel.

"Сегодня ушла частичка нашего детства. Покойся с миром, Стэн Ли", – написал Касильяс в Твиттере.

Также соболезнования выразил официальный аккаунт "Валенсии"​: "Спасибо за невероятное детство. Истории, которые ты создал, будут жить вечно. Покойся с миром, легенда супергероики".