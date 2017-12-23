14:04 | Футбол — Испания

"Сегодня соперники, но всегда друзья". Пуйоль и Рауль вместе посмотрят класико?


Бывший капитан "Барселоны"  Карлес Пуйоль в Инстаграме опубликовал фотографию с экс-капитаном "Реала"  Раулем. Предположительно, бывшие участники класико будут смотреть сегодняшнее противостояние  в рамках 17-го тура чемпионата Испании вместе.

"Сегодня соперники, но всегда друзья", - написал Пуйоль.

Матч "Реал" – "Барселона" состоится в субботу, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
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"Реал"
39.3%
"Барселона"
45.7%
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15.0%
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