21:42 26 января | ФУТБОЛ — Испания

Себастьян Джовинко: "Перейдя в "Барселону", я был бы боллбоем"

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Полузащитник "Торонто" Себастьян Джовинко признался, то в свое время отказался переходить в "Барселону". По его словам, в каталонском клубе он не имел бы регулярной практики.

– Это правда, что "Барселона" хотела меня подписать, – цитирует Sky Italia Джовинко. – Если бы я туда перешел, то был бы боллбоем. С такими феноменальными игроками, которые были в "Барселоне", мне было бы сложно рассчитывать на практику. Я отклонил предложение не потому, что хотел отказаться от такой возможности. В тот момент я очень хотел играть в футбол. Тогда мне не хватало практики. И я не чувствовал бы себя уверенно, перейдя в клуб, где не имел бы возможности играть.

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Материалы REN-TV

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