Сбор подписей за вотум недоверия президенту "Барселоны" начнется на матче против "Эспаньола"

Бывший кандидат в президенты "Барселоны" Аугусти Бенедито намерен выдвинуть вотум недоверия действующему руководству клуба, в частности президенту Хосепу Марии Бартомеу. Для этого необходимо собрать 16 тысяч подписей. Он планирует собрать их на ближайших домашних матчах против "Эспаньола", "Ювентуса" и "Эйбара".

– Бартомеу должен уйти в отставку, – цитирует Marca Бенедито. – У него все вышло из-под контроля. Сейчас в клубе наблюдается кризис в области управления. Думаю, что есть 40 - 50 тысяч членов клуба, которые смогут поддержать нас.