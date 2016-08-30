18:12 | ФУТБОЛ — Испания

Сауль - Гризманну: "Думай, что говоришь"

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Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес от лица команды высказал недовольство нападающему Антуану Гризманну, информирует AS. Ранее сообщалось, что все представители клуба остались недовольны словами француза после игры 2-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (0:0), который заявил: "Если "Атлетико" продолжит в том же духе – будет бороться за выживание".

В дискуссию с Гризманном вступил Сауль, заявивший форварду следующее: "Думай, что говоришь. Необходимо помнить, где ты находишься и какую команду представляешь".

Напомним, что после двух туров на счету "матрасников" лишь два очка.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marsey

пора Гризману валить из атлетико :) клуб себя уже изжил

19:14

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