Сауль - Гризманну: "Думай, что говоришь"

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес от лица команды высказал недовольство нападающему Антуану Гризманну, информирует AS. Ранее сообщалось, что все представители клуба остались недовольны словами француза после игры 2-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (0:0), который заявил: "Если "Атлетико" продолжит в том же духе – будет бороться за выживание".

В дискуссию с Гризманном вступил Сауль, заявивший форварду следующее: "Думай, что говоришь. Необходимо помнить, где ты находишься и какую команду представляешь".

Напомним, что после двух туров на счету "матрасников" лишь два очка.