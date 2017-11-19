Сауль: "Болельщики должны поддержать Гризманна, а не освистывать"

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес после матча 12-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (0:0) поддержал одноклубника Антуана Гризманна. Форвард не смог забить в восьмой игре подряд.

– Болельщики должны поддержать Гризманна, – приводит Marca слова Сауля. – Им необходимо напомнить о том, кто является лучшим игроком команды. Они должны поддерживать его, а не освистывать.

В текущем сезоне Гризманн провел в составе "матрасников" 14 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав три голевые передачи. Ранее сообщалось, что он может перейти в "Барселону".