"Сарагоса" подтвердила переход Самараса

Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Селтика" Георгиос Самарас станет игроком "Сарагосы", информирует клубная пресс-служба. Игрок уже прибыл в город, где в скором времени пройдет медицинское обследование. Согласно испанским СМИ, экс-форвард сборной Греции подпишет контракт с командой второго испанского дивизиона до конца сезона.
Летом минувшего года 31-летний футболист перешел в клуб "Райо Оклахома", но по итогам сезона покинул североамериканский коллектив.
El nuevo jugador del #RealZaragozs Georgios Samaras ya está en Zaragoza 😀#BienvenidoSamaras🔵⚪ pic.twitter.com/1vO0UngIfB– Real Zaragoza (@RealZaragoza) 7 февраля 2017 г.