"Сарагоса" подтвердила переход Самараса

Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Селтика" Георгиос Самарас станет игроком "Сарагосы", информирует клубная пресс-служба. Игрок уже прибыл в город, где в скором времени пройдет медицинское обследование. Согласно испанским СМИ, экс-форвард сборной Греции подпишет контракт с командой второго испанского дивизиона до конца сезона.

Летом минувшего года 31-летний футболист перешел в клуб "Райо Оклахома", но по итогам сезона покинул североамериканский коллектив.