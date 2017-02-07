19:31 7 февраля | ФУТБОЛ — Испания

"Сарагоса" подтвердила переход Самараса

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Бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Селтика" Георгиос Самарас станет игроком "Сарагосы", информирует клубная пресс-служба. Игрок уже прибыл в город, где в скором времени пройдет медицинское обследование. Согласно испанским СМИ, экс-форвард сборной Греции подпишет контракт с командой второго испанского дивизиона до конца сезона.

Летом минувшего года 31-летний футболист перешел в клуб "Райо Оклахома", но по итогам сезона покинул североамериканский коллектив.

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Материалы REN-TV

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