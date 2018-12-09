Сантьяго Солари: "Ветер помешал красоте футбола"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после матча 15-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (1:0) посетовал на ветер, заявив, что погодные условия помешали обеим командам показать красивый футбол.

– Эти условия… Ветер помешал красоте футбола, – приводит Marca слова Солари. – Было сложно контролировать мяч и отдавать передачи. Если вы спросите футболистов, они скажут, что были менее точными из-за этого. Но такие матчи необходимы, это испытание характера.

Мы играли очень интенсивно. Мы забили гол в нужный момент, а затем хорошо оборонялись. Это была тяжелая игра.

После этой победы "Реал" занимает четвертое место в чемпионате Испании, набрав 26 очков в 15 матчах. "Уэска" осталась на последней строчке с 7 баллами.