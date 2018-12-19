Сантьяго Солари: "Реал" всегда выходит на поле с целью победить"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после победы в полуфинале клубного чемпионата мира над "Касимой" (3:1) заявил, что его команда всегда выходит на поле с целью выиграть встречу.

- Испытываю очень хорошие ощущения от этой игры, - приводит слова Солари AS. - Я доволен хет-триком Бэйла, сплоченностью команды и ее действиями. Голы - это заслуга игроков, поэтому мы и оказались в финале. На заключительный матч мв настраиваемся также, как и всегда: "Реал" выходит на поле с целью выиграть.

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