Сантьяго Солари: "Реал" поедет в Мелилью и сыграет там с двумя яйцами"

Исполняющий обязанности главного тренера "Реала" Сантьяго Солари заявил, что его команда переживает непростую ситуацию. 29 октября руководство мадридского клуба отправило в отставку Хулена Лопетеги в связи с неудовлетворительными результатами.

- Идея состоит в том, чтобы приехать в Мелилью (на кубковый матч против "Мелильи" - Прим. "СЭ") и сыграть там с двумя яйцами, - цитирует Солари Marca. - Наша команда - это группа чемпионов, которые переживают непростой момент. Мы должны перевернуть ситуацию. Работа в "Реале" - отличная возможность. Я пришел сюда, чтобы выигрывать матчи, все просто.

"Реал" после 10 туров занимает 9-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.

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