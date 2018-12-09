Сантьяго Солари: "Реал" будет бороться за чемпионство до конца"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари отметил, что его команда не допустит недооценки соперника в ближайшем матче чемпионата Испании с "Уэской". Он подчеркнул, что клуб будет вести борьбу за титул до последнего, хотя после 14 матчей отстает от лидирующей "Барселоны" на восемь очков, но имеет игру в запасе.

– Игра с "Уэской" потребует от нас максимальной концентрации, – цитирует AS Солари. – Мы должны играть с полной выкладкой с первой минуты. Моим футболистам дополнительная мотивация не нужна, потому что они знают, насколько важна эта игра. Мы должны проявить агрессию в атаке и быть надежными в обороне. Будем бороться за чемпионство до последнего. И мои игроки об этом четко знают.