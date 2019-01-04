Сантьяго Солари: "Победа была у "Реала" в руках"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари - о матче 17-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (2:2).

- Победа была у нас в руках. Мы должны были забивать еще и обеспечить себе победу, но вместо этого соперник придавил нас и сравнял счет, - цитирует специалиста Football Espana. - Хозяевам нужны были очки, поэтому они оказывали на нас серьезное давление. Бэйл получил травму и покинул поле с растяжением. Он не мог продолжать игру. Модрич полностью выложился. Он переболел гриппом, но все равно добавил команде энергии. Он отдал все силы и провел отличный матч, но он не мог одинаково энергично играть все 90 минут. Я благодарен ему. Его замена была плановой - у нас есть и другие игроки. Иско сыграл очень хорошо. Я очень доволен его игрой.

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