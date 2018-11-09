Сантьяго Солари останется главным тренером "Реала" до рождества

Исполняющий обязанности главного тренера "Реала" Сантьяго Солари будет тренировать команду до рождества, сообщает Marca. Ожидается, что в случае удачных выступлений, специалист станет полноценно руководить "сливочными".

Руководство мадридского клуба довольно результатами команды и готово дать Солари шанс проявить себя. Согласно регламенту чемпионата Испании, в статусе исполняющего обязанности разрешено тренировать клуб в течение 15 дней с момента увольнения предыдущего наставника. Этот срок истекает 11 ноября после гостевого матча 12-го тура чемпионата Испании против "Сельты".

Напомним, Солари возглавил "Реал" после отставки испанца Хулена Лопетеги.

В текущем сезоне "Реал" занимает шестое место в чемпионате Испании с 17 очками в активе.

Матч "Сельта" – "Реал": чемпионат Испании по футболу, 11 ноября, начало – в 22.45 (мск).