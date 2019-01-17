Сантьяго Солари - о поражении от "Леганеса": "Иногда нужно пробовать что-то новое"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после поражения от "Леганеса" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (0:1) отметил, что был уверен в выходе в следующую стадию. Также он добавил, что верит во вратаря Кейлора Наваса.

– Я предоставил время игрокам, которые нуждались в практике, – цитирует пресс-служба клуба Солари. – По ходу матча не видел проблем с выходом в следующую стадию. Иногда нужно пробовать что-то новое.

Бензема? Мы надеемся увидеть его на поле в выходные. Кейлор Навас? Он очень хорошо справился. Он всегда хорошо тренируется. Это отличный вратарь.