Сантьяго Солари: "Ни у кого нет более переломанного носа, чем у Рамоса"

Исполняющий обязанности главного тренера "Реала" Сантьяго Солари заявил, что капитан и защитник "королевского клуба" Серхио Рамос является честным человеком. В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" (5:0) 32-летний испанец локтем разбил нос защитнику чешской команды Милану Гавелу, но при этом не был наказан.

- Наш капитан - храбрый и честный человек, - приводит слова Солари AS. - Каждый, кто играет в футбол, знает, что это контактный спорт, поэтому такие ситуации могут происходить. Ни у кого нет более переломанного носа, чем у Рамоса. Он сам прекрасно знает о специфике этого вида спорта. Рамос всегда играет честно.

В текущем сезоне Рамос принял участие в 16 матчах за "Реал" и забил 4 гола.

Все о чемпионате Испании - здесь