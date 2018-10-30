Сантьяго Солари: "Не могу сравнивать себя с Зиданом"

Исполняющий обязанности главного тренера "Реала" Сантьяго Солари заявил, что не может сравнивать себя с бывшим рулевым "королевского клуба" Зинедином Зиданом. Под руководством 46-летнего француза "сливочные" выигрывали чемпионат Испании и трижды становились победителями Лиги чемпионов.

- Время Зидана в "Реале" было отличным, - цитирует Солари Football Espana. - Но мы оставим эту тему, я не могу сравнивать себя с ним. Мое назначение? Это деликатный момент, но именно сейчас я должен проявить свой характер.

Напомним, 29 октября Хулен Лопетеги был отправлен в отставку. "Реал" занимает 9-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков после 10 туров.

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