Сантьяго Солари: "На Винисиусе был явный пенальти"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после матча 18-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" (0:2) посетовал на слабую реализацию моментов. По его словам, в ворота соперника не дали чистый пенальти.

– В начале матча мы потеряли концентрацию, из-за чего пропустили гол, - приводит слова Солари Marca. – То же самое было в матче с "Вильярреалом". Мы сделали все, чтобы вернуться в игру, однако не использовали свои моменты. Потом был этот странный момент. На Винисиусе был явный пенальти.

После удаления Васкеса мы продолжили бороться, что очень важно.

Винисиус сыграл хорошо. В свои 18 лет он очень уверен в себе.