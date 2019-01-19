Сантьяго Солари: "Модричу зашили рану под глазом, он - настоящий боец"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари похвалил полузащитника команды Луку Модрича за бойцовские качества, проявленные в матче с "Севильей" (2:0).

- Модрич провел отличный матч. Особенно с учетом того, что в перерыве ему зашили большую рану под глазом, - цитирует Солари Marca. - Он настоящий боец. Лука доиграл матч до конца и забил гол. Это о многом говорит. Я очень рад за Иско и всех остальных игроков. Мы заслужили победу.

Благодаря этому результату, "Реал" вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Солари набрала 36 очков в 20 сыгранных матчах.

Турнирная таблица чемпионата Испании