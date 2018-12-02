Сантьяго Солари: "Модрич подает пример самопреодоления"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари считает, что полузащитник его команды Лука Модрич достоин получить "Золотой мяч". По его мнению, хорват обладает выдающимися человеческими качествами.

– Модрич – выдающийся футболист, что демонстрировал на протяжении всей своей карьеры не только в "Реале", но и в других клубах, и в сборной, – цитирует AFP Солари. – Он подает пример самопреодоления. Не думаю, что условия, в которых он развивался, способствовали становлению такого характера. Я не знаю, откуда взялись его эти качества, но они у него есть.