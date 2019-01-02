Сантьяго Солари: "Иско – великий игрок, он даст еще много поводов для радости "Реалу"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари дал комментарий в преддверии матча 17-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала". 42-летний аргентинский специалист отметил, что голкипер Кейлор Навас и полузащитник Иско являются важными игроками для "сливочных".

– "Реал" столкнется с этим с большим энтузиазмом и энергией футболистов "Вильярреала" после Рождества и Нового года. Конечно, будет трудно из-за небольшого отдыха, но все игроки готовы. Иско? Все спортсмены должны быть вовлечены в футбол, конечно, Иско – великий игрок, он давал и еще даст много поводов для радости "Реалу". Навас? Вижу всех очень счастливыми, и это не только сейчас. Завершение года титулом будет классным подспорьем для них, – приводит слова Солари Marca.

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