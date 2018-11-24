Сантьяго Солари: "Эйбар" был лучше "Реала"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после поражения в матче 13-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" (0:3) заявил, что хозяева заслужили победу.

- "Эйбар" играл отлично, - приводит слова Солари Football Espana. - У нас были голевые моменты, но мы ими не воспользовались. Мы не играли хорошо, но знаем о своих проблемах. Не могу сказать, что у команды отсутствовал характер. Ребята упорно работали. "Эйбар" оказался лучше нас.

"Реал" занимает 6-е место в чемпионате Испании, имея в активе 20 очков.

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