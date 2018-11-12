Сантьяго Солари: "Бензема принес много пользы"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари остался доволен игрой Карима Бензема в матче чемпионата Испании с "Сельтой" (4:2). Он подчеркнул, что игра получилась очень непростой.

– Гол Карима впечатляет, – цитирует AFP Солари. – Бензема забил гол, организовал еще один. Он принес много пользы, пространства для партнеров, проделал оборонительную работу, сделал много скидок. Очень хороший матч для него.

Мы были едины в атаке и в обороне, агрессивны впереди. Иначе не забили бы четыре мяча. Нужно отметить характер команды. Игра порой складывалась не лучшим образом, потому что "Сельта" играла хорошо, на грани того, чтобы сравнять счет.