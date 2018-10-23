Санчес Мартинес рассудит "Барселону" и "Реал"

Судейская бригада арбитров, которую возглавит Хосе Мария Санчес Мартинес, рассудит матч 10-го тура ла лиги между "Барселоной" и "Реалом", информирует пресс-служба каталонского клуба.

Этот же рефери судил игру между каталонцами и мадридцами на "Сантьяго Бернабеу" (3:0) в декабре прошлого года.

Матч пройдет в воскресенье, 28 октября,на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 18:15 по московскому времени. Напомним, что встречу пропустит Лионель Месси. 31-летний аргентинец сломал руку в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2).

После 9 туров "Барселона" занимает 1-е место в чемпионате Испании, имея в активе 18 очков, "Реал" с 14-ю баллами на 7-й строчке.

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