18:34 | ФУТБОЛ — Испания

Самюэль Юмтити: "Работа с Месси, Суаресом и Неймаром заставляет прогрессировать"

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Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити признался, что его заставляет прогрессировать работа рядом с нападающими команды Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Неймаром. По его словам, тренировки с ними предъявляют высокие требования к мастерству.

– Это удивительные ребята, – цитирует Le Figaro Юмтити. – Тренируюсь с ними каждый день, и это заставляет меня прогрессировать. Я все время должен быть сконцентрирован. Это очень требовательное занятие. Это форварды исключительного уровня, которому нужно соответствовать.

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