14:49 | ФУТБОЛ — Испания

Самюэль Юмтити: "Моя цель в "Барселоне" сейчас - тренироваться с великими игроками"

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Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити доволен тренировками в испанском клубе. Также он отметил, что одноклубник Жерар Пике во многом ему помогает. Француз перебрался в стан каталонцев этим летом из "Лиона". 

- На поле Жерар Пике говорит много мне, - цитирует Mundo Deportivo Юмтити. - Он является лидером обороны, ведет меня за собой и дает советы. Это помогает мне прогрессировать. "Барселона" играет в новый для меня футбол. Я пытаюсь адаптироваться как можно быстрее. Каждый игрок хочет играть, но я только пришел в клуб, поэтому моя цель состоит в том, чтобы тренироваться вместе с великими игроками.

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