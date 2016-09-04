Самюэль Юмтити: "Моя цель в "Барселоне" сейчас - тренироваться с великими игроками"

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити доволен тренировками в испанском клубе. Также он отметил, что одноклубник Жерар Пике во многом ему помогает. Француз перебрался в стан каталонцев этим летом из "Лиона".

- На поле Жерар Пике говорит много мне, - цитирует Mundo Deportivo Юмтити. - Он является лидером обороны, ведет меня за собой и дает советы. Это помогает мне прогрессировать. "Барселона" играет в новый для меня футбол. Я пытаюсь адаптироваться как можно быстрее. Каждый игрок хочет играть, но я только пришел в клуб, поэтому моя цель состоит в том, чтобы тренироваться вместе с великими игроками.