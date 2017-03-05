Самюэль Юмтити: "Матч с ПСЖ" будет другим, но играть надо так же, как с "Сельтой"

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити подчеркнул после матча 26-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (5:0), что в предстоящей ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" команда должна быть настроена так же. Француз забил свой первый гол в сезоне.

– Рад, что забил свой первый гол в сезоне, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Юмтити. – Матч с "ПСЖ" будет другим, но мы должны выйти на поле с таким же настроем, как сегодня. Мне жаль, что Луис Энрике покинет команду. Я очень ему благодарен, потому что нахожусь здесь из-за него.