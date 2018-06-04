Самюэль Юмтити: "Если Гризманн захочет в "Барселону", это будет шикарно"

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити отметил, что не говорил со своим партнером по сборной Франции Антуаном Гризманном о возможном переходе в каталонский клуб. Ранее появилась информация, что Гризманн хочет уйти из "Атлетико" в "Барселону".

– Я часто общаюсь с Гризманном, но не об этом, – цитирует AFP Юмтити. – Мы говорим о многом. О Playstation, о жизни – обо всем. Но этот вопрос меня не касается. Он фантастический игрок и может принести пользу любой команде в мире. Если он захочет перейти в "Барселону", это будет шикарно. Он уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно принять решение.