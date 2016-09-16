Самюэль Это'О: "Хави заслужил 5-6 "Золотых мячей" и не проявлял неуважения к Роналду"

Нападающий "Антальяспора" Самюэль Это'О встал на защиту Хави в конфликте с Криштиану Роналду. Ранее экс-хавбек "Барсы" отметил, что нападающий каталонцев Лионель Месси является лучшим футболистом мира, а форварду "Реала" не повезло играть с ним в одну эпоху. Эти слова разозлили Роналду, который сказал, что гораздо титулованнее Хави, а тот просто пытается привлечь к себе внимание.

- Если бы "Золотой мяч" вручался справедливо, Хави выиграл бы пять или шесть, - цитирует Cadena Ser Это'О. - Никто не может называть себя лучшим, если он выиграл четыре-пять "Золотых мячей". Хави не проявлял неуважения к Криштиану Роналду.

Выбирая между Месси и Роналду, я все же за Месси. Это не значит, что Криштиану не пишет историю футбола. Но я за Месси, потому что играл с ним и видел его способности.