13:37 | ФУТБОЛ — Испания

Самюэль Это'О: "Хави заслужил 5-6 "Золотых мячей" и не проявлял неуважения к Роналду"

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Нападающий "Антальяспора" Самюэль Это'О встал на защиту Хави в конфликте с Криштиану Роналду. Ранее экс-хавбек "Барсы" отметил, что нападающий каталонцев Лионель Месси является лучшим футболистом мира, а форварду "Реала" не повезло играть с ним в одну эпоху. Эти слова разозлили Роналду, который сказал, что гораздо титулованнее Хави, а тот просто пытается привлечь к себе внимание.

- Если бы "Золотой мяч" вручался справедливо, Хави выиграл бы пять или шесть, - цитирует Cadena Ser Это'О. - Никто не может называть себя лучшим, если он выиграл четыре-пять "Золотых мячей". Хави не проявлял неуважения к Криштиану Роналду. 

Выбирая между Месси и Роналду, я все же за Месси. Это не значит, что Криштиану не пишет историю футбола. Но я за Месси, потому что играл с ним и видел его способности.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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wedes

Сэм намекает на то, что золотые мячи Месси надо отдать Хави.

14:00

Cantona~~

ЭтоГо пиарится начал опять, никак не успокоится.))

13:59

shpasic

Cristiano Ronaldo - a boy with the Golden Balls.

13:55

честный человечишко

Прав курилка Самюэль. Кристи не права...

13:44

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